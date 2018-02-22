Ярослав Ракицкий провел 300-й матч за "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий провел 300-й матч за свой клуб. До этой отметки Ракицкий добрался в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (2:1), информирует официальный сайт клуба.

Ракицкий выступает за "Шахтер" в 2009 году. В чемпионате Украины он провел 191 матч, в Кубке - 25, в Суперкубке - 7, в Лиге чемпионов - 53 и в Лиге Европы - 24. Защитник стал 18-м игроком в истории клуба, который добрался до отметки 300 матчей.