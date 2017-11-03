Вячеслав Посмак: "У "Локомтива" игроки другого уровня, но мы играли с ними на равных"

Защитник "Шерифа" Вячеслав Посмак после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что нехватка опыта у вратаря железнодорожников Никиты Медведева, который заменил Гильерме по ходу матча, сыграла свою роль. По его словам, по игре чувствовалось, что соперники находятся на другом уровне.

- После победы над "Локомотивом" у "Шерифа" есть все шансы выйти из группы. Насколько теперь мотивация в этом турнире будет выше, и вообще у вас есть приоритет: Лига Европы или национальный чемпионат?

- Наш приоритет – выигрывать каждый матч. Хочется и чемпионат выиграть, и выйти из группы, так как "Шериф" в своей истории не выходил в плей-офф. Следующий поединок мы проводим дома, при своих болельщиках, и я думаю, что получится хороший матч против "Злина".

- Чувствовалось, что играете против команды, занимающей первое место в чемпионате России?

- Конечно. Когда выходишь на поле против этой команды, сразу чувствуется, что футболисты в ней другого уровня, у которых соответствующая подготовка. Но мы с ними играли, и вы сами видели, что ни в чем им не уступили: ни в борьбе, ни в атаках, ни в голевых моментах.

- Как думаете, почему проиграл "Локомотив": потому что в последние десять минут был не в полном составе или из-за замены вратаря?

- Конечно, обидно терять голкипера вначале матча, но вышел другой вратарь, перспективный. Он неплохо смотрелся еще когда играл не в "Локомотиве". Думаю, нехватка опыта сыграла свою роль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)