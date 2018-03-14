Все игроки ЦСКА, прилетевшие в Лион, занимаются в общей группе

Все игроки ЦСКА, которые прилетели в Лион на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, занимаются в общей группе. С командой не полетел Мариу Фернандес, который получил травму в первой игре с "Лионом" и пропустит около полутора месяцев, а также Виктор Васин, продолжающий восстановление после операции на колене. Первая встреча, которая прошла 8 марта, завершилась поражением армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА прилетел на игру в следующем составе:

вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники - Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;

полузащитники - Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

нападающие - Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, что ответный матч между российским и французским клубами состоялся 15 марта и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)