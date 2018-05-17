Владелец "Марселя": "У нас был потрясающий сезон, но это только начало"

Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт после финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) поблагодарил команду за сезон. Также он подчеркнул, что намерен построить долгосрочную перспективу в клубе.

- Я, как и все фанаты, конечно, разочарован поражением в финале, - приводи L'Equipe слова Маккорта. - Но мы должны помнить о невероятном пути, который проделали в этом турнире. Это "Марсель", за которым нравится наблюдать. У нас был потрясающий сезон, но это еще не конец.

Это результат работы тренеров, персонала и, конечно, игроков. Я хочу поблагодарить их за преданность клубу. Также хотел бы тепло поприветствовать поклонников "Марселя". Это только начало, у нас большие амбиции. Наша цель - построить долгосрочную перспективу и сделать команду, которая могла бы конкурировать во Франции и Европе каждый год.