Владан Милоевич: "Играли с ЦСКА на равных"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после поражения от ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета из турнира сказал, что команда смогла приспособиться к климатическим условиям. Наставник белградцев, подводя итоги еврокубкового сезона, сказал, что его команда хорошо проявила себя на международной арене.

– Удивил ли вас ЦСКА? Может, тем, что Вернблум вышел в нападении?

– Нет, это не стало сюрпризом. Мы увидели в стартовом составе Игнашевича, а значит, Вернблум должен был сыграть на другой позиции.

– Как вам было играть в такой холод?

– Мы, конечно, к такому не привыкли. Но приспособились по время игры. Так что были в одинаковых условиях с соперником, играли на равных.

– Этот сезон в еврокубках для "Црвены Звезды" один из лучших за много лет. Что скажете? Это почетно?

– Я доволен тем, как мы играли в сезоне. Хорошо выступили в Европе. У "Црвены Звезды" были свои проблемы, но мы возвращаемся на свой путь. "Црвена Звезда" – великая команда с большими традиции. (Юлия ЯКОВЛЕВА)