"Вильярреал" объявил имя нового главного тренера

Испанский специалист Луис Гарсия Пласа станет новым главным тренером "Вильярреала", сообщается на официальном сайте команды. 46-летний Пласа займет пост в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака".

Соглашение с Пласой рассчитано до конца сезона-2018/19. Первая тренировка под его руководством состоится 10 декабря. 46-летний испанец сменил Хавьера Кальеху, который накануне был отправлен в отставку.

В сезоне-2005/2006 Пласа был наставником второй команды "Вильярреала". Испанец возглавлял "Леванте", "Хетафе", "Эльче" и другие клубы.



"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, онлайн-трансляция, 13 декабря, начало – в 20.55( мск).