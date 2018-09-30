Виктор Классон: "С "Севильей" "Краснодар" будет аутсайдером"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после победы над "Динамо" (3:0) заявил, что его команде предстоит напряженный график из-за участия в Лиге Европы, потому нужно забыть о победе над "Динамо" и сосредоточиться на предстоящей игре с "Севильей", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Я очень счастлив, что мы победили и что я забил два мяча, - отметил Классон. -У нас сейчас напряженный график, и уже нужно забыть об игре с "Динамо", готовиться к матчу с "Севильей". Мы последние матчи поводим примерно в одинаковом ключе, то есть первый тайм начинаем, может, немного медленней, на что влияет, скорее всего, напряженный график, а потом мы втягиваемся, играем все лучше и лучше. Устанавливаем контроль над мячом, владеем им больше соперника, который устает бегать без мяча, и благодаря этому мы побеждаем.

- Что скажете о "Севилье"?

- Это будет совсем другого рода матч. Тут понятно, кто топовая команда, а кто - аутсайдер. К сожалению, аутсайдер - мы. Тем не менее, мы будем играть так, как мы умеем, и если все пойдет хорошо, то мы зацепимся за какие-нибудь очки. Но, конечно же, хочется победить.

Все о чемпионате России – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.