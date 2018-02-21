Виктор Гончаренко: "Или Муса не попадает в командный такт, или проблемы с последним пасом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил проблемы армейцев при игре в атаке в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.
- Игра была нервная, сложная, - сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча. - На этой стадии нет простых соперников. "Црвена Звезда" хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.
Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.
Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.
- Васина заменили в первом тайме, что с ним случилось?
- Не знаю, по результатам медобследования можем что-то сказать.
- Как оцените игру Витинью в полузащите?
- Пока не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было что-то предпринять, чтобы выровнять игру.
- Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?
- Дождемся жеребьевки, конечно, хочется пройти как можно дальше.
Спринт
Муса игрок полностью зависимый от своевременных передач на ход, но в нынешнем ЦСКА на такое способен только Натхо, который был загружен в опорной зоне и без помощи Верблума, ему было не до нападения. Хорошо, что Кучаев сыграл очень полезно для команды.
22:56