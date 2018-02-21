22:09 | Футбол — Лига Европы

Виктор Гончаренко: "Или Муса не попадает в командный такт, или проблемы с последним пасом"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил проблемы армейцев при игре в атаке в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.

- Игра была нервная, сложная, - сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча. - На этой стадии нет простых соперников. "Црвена Звезда" хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.  

Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.

Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд. 

- Васина заменили в первом тайме, что с ним случилось? 

- Не знаю, по результатам медобследования можем что-то сказать.

- Как оцените игру Витинью в полузащите?

- Пока не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было что-то предпринять, чтобы выровнять игру.

- Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы? 

- Дождемся жеребьевки, конечно, хочется пройти как можно дальше.

ЦСКА - Црвена Звезда

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Муса игрок полностью зависимый от своевременных передач на ход, но в нынешнем ЦСКА на такое способен только Натхо, который был загружен в опорной зоне и без помощи Верблума, ему было не до нападения. Хорошо, что Кучаев сыграл очень полезно для команды.

22:56

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