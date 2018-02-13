Виктор Гончаренко: "Головину не нужно было идти в тот подкат"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0) выразил мнение, что полузащитник Александр Головин мог избежать дисквалификации на ответную встречу. При этом специалист предположил, каким образом сложится ответная игра.

– Головин пропустит ответный матч из-за желтой карточки. Он один из лидеров команды. Насколько серьезная потеря для вас?



– Конечно, это потеря. Он наш основной футболист, делает много креативных вещей в центре поля. Постараемся его заменить. От травм и дисквалификаций никто не застрахован. Тем не менее, в том эпизоде, когда он получил карточку, считаю, с его скоростью не нужно было делать тот подкат. Достаточно было просто добежать эпизод.



– Какую игру ожидали от "Црвены Звезды"?



– Учитывая их матчи в Лиге Европы, эта команда умеет хорошо обороняться. Наверное, еще более показательными были игры в отборочных этапах, когда "Спарта" и "Краснодар" получали контрвыпады. Думаю, такую же игру, как в последние 20-25 минут, мы увидим в Москве. Нам же надо действовать впереди активнее и острее.

Виктор Гончаренко: "Есть претензия к группе атаки. Вернблум сыграл в защите хорошо"