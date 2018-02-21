Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". С первых минут в атаке у армейцев сыграют номинальный полузащитник Понтус Вернблум и арендованный у "Лестера" нападающий Ахмед Муса.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Акинфеев - Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев - Витинью, Натхо, Дзагоев - Муса, Вернблум.

Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0. Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"