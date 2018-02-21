Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". С первых минут в атаке у армейцев сыграют номинальный полузащитник Понтус Вернблум и арендованный у "Лестера" нападающий Ахмед Муса.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:
Акинфеев - Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев - Витинью, Натхо, Дзагоев - Муса, Вернблум.
Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.
Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0. Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.
Наш состав на #ЦСКАЦрвенаЗвезда! pic.twitter.com/68XuRQhm6v– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 февраля 2018 г.
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Црвена Звезда (Футбол)
- Лестер
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Лига Европы
ну я
Верим! Болеем! Я уже на стадионе, а при мне наши ни разу не проигрывали. Хотя сегодня этого будет мало
19:00 21 февраля