18:50 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой"

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Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". С первых минут в атаке у армейцев сыграют номинальный полузащитник Понтус Вернблум и арендованный у "Лестера" нападающий Ахмед Муса.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Акинфеев - Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев - Витинью, Натхо, Дзагоев - Муса, Вернблум.

Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

Напомним, первый матч между российским и сербским клубами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0. Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ну я

Верим! Болеем! Я уже на стадионе, а при мне наши ни разу не проигрывали. Хотя сегодня этого будет мало

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