Валери Жермен: "Марсель" должен быстро выкинуть плохие мысли из головы"

Нападающий "Марселя" Валери Жермен после финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) отметил, что команда должна быстрее забыть о поражении. В субботу "южанам" предстоит сыграть с "Амьеном" в последнем туре чемпионата Франции. "Марсель" ведет борьбу с "Монако" и "Лионом" за третье место, которое дает путевку в групповой трунир Лиги чемпионов.

- Эта команда более опытная в финалах, чем мы, - приводит L'Equipe слова Жермена. - Хотелось бы повторить матч и выиграть его, но увы... Даже не знаю, что сказать об упущенном моменте. Но нужно быстро выкинуть плохие мысли из головы, впереди у нас еще один финал. Если мы хотим играть с хорошими европейскими командами, то должны победить в субботу в чемпионате.