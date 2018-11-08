В последних 7 домашних матча "Спартака" в Лиге Европы забито 34 мяча

В последних семи домашних матчах "Спартака" в рамках Лиги Европы было забито в общей сложности 34 мяча, информирует пресс-служба УЕФА.

В текущем розыгрыше турнира в матче "Спартак" - "Вильярреал" было забито 6 мячей. В игре с "Рейнджерс" пока забито 5 голов.

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция