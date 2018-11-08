В последних 7 домашних матча "Спартака" в Лиге Европы забито 34 мяча

В последних семи домашних матчах "Спартака" в рамках Лиги Европы было забито в общей сложности 34 мяча, информирует пресс-служба УЕФА.
В текущем розыгрыше турнира в матче "Спартак" - "Вильярреал" было забито 6 мячей. В игре с "Рейнджерс" пока забито 5 голов.
🔴⚪ В последних 7️⃣ домашних матчах @fcsm_official в #ЛигаЕвропы забито 3️⃣4️⃣ мяча! Стоит ждать еще огня после перерыва? 🔥🔥🔥– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 ноября 2018 г.
Онлайн ➡️ https://t.co/w5ufdy8P4o#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/Dru3Ikjhmh
"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция
Загрузка...