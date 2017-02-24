В плей-офф "МЮ" россиян не проходил ни разу

"Манчестер Юнайтед" в шестой раз в истории встретится в рамках еврокубков с клубом из России. Из девяти матчей англичане смогли победить только в двух, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. А вот встречи в Кубке УЕФА с "Торпедо" и "Ротором" и в Суперкубке УЕФА с "Зенитом" завершались для них неудачно. Напомним, что по итогам сегодняшней жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" с "Сельтой". (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Манчестер Юнайтед" с российскими клубами
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
1-й матч
|
2-й матч
|
1992/93
|
КУ
|
1-й раунд
|
Торпедо
|
0:0 (д)
|
0:0 (пен – 3:4) (г)
|
1995/96
|
КУ
|
1-й раунд
|
Ротор
|
0:0 (г)
|
2:2 (д)
|
2008
|
СКУ
|
Финал
|
Зенит
|
1:2 (н)
|
|
2009/10
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
1:0 (г)
|
3:3 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
1:1 (г)
|
1:0 (д)
Итого: +2=6-1, мячи 9-8.