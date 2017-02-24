16:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

В плей-офф "МЮ" россиян не проходил ни разу

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"Манчестер Юнайтед" в шестой раз в истории встретится в рамках еврокубков с клубом из России. Из девяти матчей англичане смогли победить только в двух, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. А вот встречи в Кубке УЕФА с "Торпедо" и "Ротором" и в Суперкубке УЕФА с "Зенитом" завершались для них неудачно. Напомним, что по итогам сегодняшней жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" с "Сельтой". (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Манчестер Юнайтед" с российскими клубами

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

1-й матч

2-й матч

1992/93

КУ

1-й раунд

Торпедо

0:0 (д)

0:0 (пен – 3:4) (г)

1995/96

КУ

1-й раунд

Ротор

0:0 (г)

2:2 (д)

2008

СКУ

Финал

Зенит

1:2 (н)

 

2009/10

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

1:0 (г)

3:3 (д)

2015/16

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

1:1 (г)

1:0 (д)

Итого: +2=6-1, мячи 9-8.

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