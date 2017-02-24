В плей-офф "МЮ" россиян не проходил ни разу

"Манчестер Юнайтед" в шестой раз в истории встретится в рамках еврокубков с клубом из России. Из девяти матчей англичане смогли победить только в двух, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. А вот встречи в Кубке УЕФА с "Торпедо" и "Ротором" и в Суперкубке УЕФА с "Зенитом" завершались для них неудачно. Напомним, что по итогам сегодняшней жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" с "Сельтой". (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Манчестер Юнайтед" с российскими клубами

Сезон Турнир Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч 1992/93 КУ 1-й раунд Торпедо 0:0 (д) 0:0 (пен – 3:4) (г) 1995/96 КУ 1-й раунд Ротор 0:0 (г) 2:2 (д) 2008 СКУ Финал Зенит 1:2 (н) 2009/10 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 1:0 (г) 3:3 (д) 2015/16 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 1:1 (г) 1:0 (д)

Итого: +2=6-1, мячи 9-8.