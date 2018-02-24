12:51 | Футбол — Лига Европы

В Испании обеспокоены приездом болельщиков "Локомотива" на матч с "Атлетико"

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Испанское издание AS опасается того, что болельщики "Локомотива" устроят беспорядки на матче 1/8 Лиги Европы против "Атлетико". Отмечается, что фанаты железнодорожников не такие опасные, как поклонники "Спартака".

Напомним, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) произошли столкновения фанатов. Во время стычек умер сотрудник полиции от сердечного приступа.

Отметим, что "Локомотив" проведет первый матч в Мадриде 8 марта, начало встречи - 21.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 15 марта в Москве.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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wolfwolk

Быстро забыли, как уничтожали людей на материках. И как наши люди воевали в Испании за их вменяемую Испанию. А мясные молодцы, не прогнулись.

14:06

баламошка

А баламошка обеспокоен лицемерием немытых и прочей шушеры) Ничего, что баски со всеми российскими клубами устраивали стычки?!

13:46

Юный Люцифер

А ничего, что все эти беспорядки спровоцировали сами баски?

13:42

McNutter

животные уже уехали

13:32

Flamenco

Думаю фанаты Локомотива не опустятся до уровня спартаковских бидлофанов!

13:20

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