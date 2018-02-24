В Испании обеспокоены приездом болельщиков "Локомотива" на матч с "Атлетико"

Испанское издание AS опасается того, что болельщики "Локомотива" устроят беспорядки на матче 1/8 Лиги Европы против "Атлетико". Отмечается, что фанаты железнодорожников не такие опасные, как поклонники "Спартака".
Напомним, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) произошли столкновения фанатов. Во время стычек умер сотрудник полиции от сердечного приступа.
Отметим, что "Локомотив" проведет первый матч в Мадриде 8 марта, начало встречи - 21.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 15 марта в Москве.
wolfwolk
Быстро забыли, как уничтожали людей на материках. И как наши люди воевали в Испании за их вменяемую Испанию. А мясные молодцы, не прогнулись.
14:06
баламошка
А баламошка обеспокоен лицемерием немытых и прочей шушеры) Ничего, что баски со всеми российскими клубами устраивали стычки?!
13:46
Юный Люцифер
А ничего, что все эти беспорядки спровоцировали сами баски?
13:42
McNutter
животные уже уехали
13:32
Flamenco
Думаю фанаты Локомотива не опустятся до уровня спартаковских бидлофанов!
13:20