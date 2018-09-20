Унаи Эмери: "С "Ворсклой" сыграют 11 игроков, которые находятся в лучших кондициях"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Ворсклой" в Лиге Европы.

- Для меня каждый матч – это поиск лучшего сочетания игроков, тех, кто находится в лучшей форме. В этом сезоне у нас четыре турнира. Завтра – Лига Европы, в воскресенье – АПЛ, затем это Кубок Лиги и Кубок Англии. Завтра будут играть лучшие, те 11 игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях. Для нас важно добыть победу и продолжить улучшать свою игру, - цитирует специалиста Football.ua. - Я сказал игрокам то же самое, что скажу вам. Премьер-лига – это главный турнир для нас. Однако, другие соревнования тоже очень важны. Сегодня мы думаем только о том, чтобы показать нашим болельщикам 90 минут отличного футбола против "Ворсклы". О матче АПЛ мы будем думать уже в пятницу, а сначала матч против украинцев.

Матч "Арсенал" - "Ворскла" начнется в 22.00 по московскому времени.

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