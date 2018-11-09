Унаи Эмери: "Арсенал" хотел победить, но "Спортинг" очень хорошо защищался"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен игрой своей команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спортингом" (0:0). Он отметил оборонительные способности лиссабонцев.

– Было важно выиграть, чтобы занять первую позицию в группе, но "Спортинг" показал себя очень хорошо организованной командой, – цитирует A Bola Эмери. – В целом мы сделали достаточно, чтобы победить, но и "Спортинг" выполнил свою работу. Мы хорошо сыграли, потрудились, имели моменты, несмотря на качественную защиту лиссабонцев.