08:50 | Футбол — Лига Европы

Унаи Эмери: "Арсенал" хотел победить, но "Спортинг" очень хорошо защищался"

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Главный тренер "Арсенала"  Унаи Эмери остался доволен игрой своей команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спортингом" (0:0). Он отметил оборонительные способности лиссабонцев.

– Было важно выиграть, чтобы занять первую позицию в группе, но "Спортинг" показал себя очень хорошо организованной командой, – цитирует A Bola Эмери. – В целом мы сделали достаточно, чтобы победить, но и "Спортинг" выполнил свою работу. Мы хорошо сыграли, потрудились, имели моменты, несмотря на качественную защиту лиссабонцев.

Арсенал - Спортинг

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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