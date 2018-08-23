Уле Гуннар Сульшер: "В матче с "Зенитом" важно остановить Мака"

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" обратил особое внимание на Роберта Мака. Сульшер знаком со словаком благодаря работе в дубле "Манчестер Юнайтед" - Мак в то время защищал цвета резерва "Манчестер Сити".

- Остановить "Зенит" будет сложно. Он в хорошей форме сейчас, я видел его последние матчи, - сказал Сульшер во флеш-интервью перед матчем. - Очень важно остановить Роберта Мака, я помню его по "Манчестер Сити". Есть еще ряд хороших игроков. Но нам нужно атаковать и пытаться забить. Возможно, нам придется обороняться больше обычного.

- В последнем матче чемпионата со "Стабеком" были изменения в составе. Лига Европы для вас сейчас на первом месте?

- Сегодняшний матч очень важен, в последних играх я дал возможность некоторым футболистам отдохнуть из-за плотного календаря. Но те, что вышли, неплохо себя проявили. Надеюсь, сегодня будет еще лучше.

- Как вам стадион?

- Великолепный стадион. Но нам нужно сосредоточиться на футболе, забыть о болельщиках, об атмосфере. Нужно сосредоточиться на игре.

"Зенит" - "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)