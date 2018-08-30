"Уфа" в большинстве сыграла вничью с "Рейнджерс" и не вышла в Лигу Европы

"Уфа" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Рейнджерс" (1:1). Российская команда не смогли выйти в основной турнир – в первой игре в Шотландии башкирцы уступили со счетом 0:1.

Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений Альфредо Морелоса (в конце первого тайма) и Джонатона Флэнагана (на 66-й минуте). Во втором тайме хозяева дважды попали в штангу. В добавленное время "Уфа" забила второй гол, но он был отменен.

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет завтра.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"УФА" (Россия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: Эджариа, 9 (0:1). Сысуев, 32 (1:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин (Обляков, 52), Йокич, Пауревич, Ванек, Салатич (Кротов, 76), Игбун, Сысуев.

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Таверньер, Катич, Флэнаган, Кандеяш (Лафферти, 46), Джек, Эджариа, Арфилд (Холидэй, 69), Кент, Морелос.

Предупреждения: Флэнаган, 15. Салатич, 33. Морелос, 37. Пауревич, 82. Игбун, 86.

Удаления: Морелос, 37. Флэнаган, 66.

Судьи: ШТИЛЕР, Гиттельманн, Пикель (все - Германия).

30 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Первый матч – 0:1.

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