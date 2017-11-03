УЕФА завел дело в отношении "Зенита" и "Русенборга"

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Русенборга" и "Зенита" по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча, проходившая в Норвегии 2 ноября, завершилась со счетом 1:1.

Обвинения в адрес "Русенборга" касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Фанаты "Зенита" также отметились этим, кроме того, российский клуб может быть наказан за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону.

Дела в отношении обоих клубов будут рассмотрены 16 ноября.

Трансляция матча "Русенборг" - "Зенит"