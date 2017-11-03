14:21 | Футбол — Лига Европы

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Эвра

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Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника "Марселя" Патриса Эвра, который набросился на болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории" Гимарайнш (0:1). Ранее сообщалось, что провансальцы начали расследование по делу о поведении своего футболиста в минувшей встрече.

Напомним, что поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. За это Эвра был удален еще до начала встречи. Такое случилось впервые в истории турнира.

Жесть дня. Эвра в стиле Кантона ударил болельщика

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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

Одни расисты в УЕФА! Нельзя так поступать!

14:41