УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Эвра

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника "Марселя" Патриса Эвра, который набросился на болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории" Гимарайнш (0:1). Ранее сообщалось, что провансальцы начали расследование по делу о поведении своего футболиста в минувшей встрече.
Напомним, что поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. За это Эвра был удален еще до начала встречи. Такое случилось впервые в истории турнира.
#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4– Karim Attab (@karimattab1) 2 ноября 2017 г.
titan2313
Одни расисты в УЕФА! Нельзя так поступать!
14:41