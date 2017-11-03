УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Эвра

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника "Марселя" Патриса Эвра, который набросился на болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории" Гимарайнш (0:1). Ранее сообщалось, что провансальцы начали расследование по делу о поведении своего футболиста в минувшей встрече.

Напомним, что поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. За это Эвра был удален еще до начала встречи. Такое случилось впервые в истории турнира.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 – Karim Attab (@karimattab1) 2 ноября 2017 г.

Жесть дня. Эвра в стиле Кантона ударил болельщика