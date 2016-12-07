УЕФА: российские и украинские клубы не смогут встретиться в Лиге Европы

На жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая пройдет 12 декабря, российские и украинские команды разведут по разным парам. "Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы", – сказали корреспонденту "СЭ" в УЕФА.

Напомним, что такая практика существует уже не первый сезон. (Александр БОБРОВ)