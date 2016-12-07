УЕФА: российские и украинские клубы не смогут встретиться в Лиге Европы

На жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая пройдет 12 декабря, российские и украинские команды разведут по разным парам. "Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы", – сказали корреспонденту "СЭ" в УЕФА.
Напомним, что такая практика существует уже не первый сезон. (Александр БОБРОВ)
ladafan
das.das ladafan ---- - когда "какать все хотели" не пребигают в тему со своими влажными мечтами по типу ""Шахтер" из Донецка. Это - не Украина." ))))))) - это ты у людей из Донецка и Луганска спроси...как они считают
18:28
Пух
das.das - есть болельщики, есть комментаторы и есть другие.... Ваш ответ и особенно П.С. Пух ------ драки фанатов обычное дело, я не одобряю этого, но это факт. Я просто обратил внимание что местные коментаторы, тут же кинулись делать какие-то совершенно оторваные от реальности выводы, я понимаю почему это происходит, украинофобия это часть информационной политики властей РФ, но это мне не мешает ткнуть некоторых в их же неадекватность))) П.С. к Украине отношения не имею, просто ради посмеятся
18:20
das.das
ladafan ---- - когда "какать все хотели" не пребигают в тему со своими влажными мечтами по типу ""Шахтер" из Донецка. Это - не Украина." )))))))
18:18
ladafan
тут какать все хотели!!!!бесится))))клоун
18:09
das.das
Вата бесится)))
18:02
lordblack
Воу-воу, украинсткие клубЫ?! Много их там, чтобы во множественном числе писать?
17:55
abs68
serzheo 17:48 - они играют во Львове, а их владелец Ахметов хороший приятель Порошенко, но врядли всех их можно назвать настоящими украинцами, вся Украина сейчас на внешнем управлении, но это уже другая история
17:54
ladafan
чмока поменялся..... Чего????Опятьь????мачаасла
17:51
serzheo
А Шахтер (Донецк) - это Украинский клуб? Это когда такое случилось? Почему мне не доложили?
17:48
сабзеро
das.das ____________________________________ Набить морду наглосакским провокаторам - без проблем. Им даже французы аплодировали за это. Но устраивать поножовщину - это уже беспредел.
17:44
Lars Berger
Украинских клубов там уже не осталось. "Шахтер" из Донецка. Это - не Украина.
17:43
Пух
das.das не поддерживая сабзеро Вы опять?
17:41
das.das
сабзеро Ну и слава Богу, не хватало к этим дикарям ехать. Турки уже съездили.///////////////// Все же знают о культурных и вежливых российских болельщиках из-за которых чуть свборную с Евро не выгнали))))
17:32
jamal-25
В финал Лиги Европы вышли Шахтер и Зенит, но, к сожалению, они не смогут сыграть друг против друга))))))))
17:15