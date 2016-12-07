16:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА: российские и украинские клубы не смогут встретиться в Лиге Европы

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На жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая пройдет 12 декабря, российские и украинские команды разведут по разным парам. "Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы", – сказали корреспонденту "СЭ" в УЕФА.

Напомним, что такая практика существует уже не первый сезон. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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ladafan

das.das ladafan ---- - когда "какать все хотели" не пребигают в тему со своими влажными мечтами по типу ""Шахтер" из Донецка. Это - не Украина." ))))))) - это ты у людей из Донецка и Луганска спроси...как они считают

18:28

Пух

das.das - есть болельщики, есть комментаторы и есть другие.... Ваш ответ и особенно П.С. Пух ------ драки фанатов обычное дело, я не одобряю этого, но это факт. Я просто обратил внимание что местные коментаторы, тут же кинулись делать какие-то совершенно оторваные от реальности выводы, я понимаю почему это происходит, украинофобия это часть информационной политики властей РФ, но это мне не мешает ткнуть некоторых в их же неадекватность))) П.С. к Украине отношения не имею, просто ради посмеятся

18:20

das.das

ladafan ---- - когда "какать все хотели" не пребигают в тему со своими влажными мечтами по типу ""Шахтер" из Донецка. Это - не Украина." )))))))

18:18

ladafan

тут какать все хотели!!!!бесится))))клоун

18:09

das.das

Вата бесится)))

18:02

lordblack

Воу-воу, украинсткие клубЫ?! Много их там, чтобы во множественном числе писать?

17:55

abs68

serzheo 17:48 - они играют во Львове, а их владелец Ахметов хороший приятель Порошенко, но врядли всех их можно назвать настоящими украинцами, вся Украина сейчас на внешнем управлении, но это уже другая история

17:54

ladafan

чмока поменялся..... Чего????Опятьь????мачаасла

17:51

serzheo

А Шахтер (Донецк) - это Украинский клуб? Это когда такое случилось? Почему мне не доложили?

17:48

сабзеро

das.das ____________________________________ Набить морду наглосакским провокаторам - без проблем. Им даже французы аплодировали за это. Но устраивать поножовщину - это уже беспредел.

17:44

Lars Berger

Украинских клубов там уже не осталось. "Шахтер" из Донецка. Это - не Украина.

17:43

Пух

das.das не поддерживая сабзеро Вы опять?

17:41

das.das

сабзеро Ну и слава Богу, не хватало к этим дикарям ехать. Турки уже съездили.///////////////// Все же знают о культурных и вежливых российских болельщиках из-за которых чуть свборную с Евро не выгнали))))

17:32

jamal-25

В финал Лиги Европы вышли Шахтер и Зенит, но, к сожалению, они не смогут сыграть друг против друга))))))))

17:15

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