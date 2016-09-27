УЕФА: арест средств "Спартака" не связан с нарушением регламента

Представители УЕФА подчеркнули, что арест средств "Спартака" не связан с нарушением красно-белыми регламента. Ранее вице-президент красно-белых Наиль Измайлов подтвердил получение уведомления об аресте суммы, которую клуб должен получить за участие в Лиге Европы в текущем сезоне. Согласно заявлению клуба, связан арест с решениями испанского и швейцарского суда по поводу нарушений при трансферных сделках 1996 года.

"Мы можем только подтвердить, что это не связано с нарушением правил УЕФА или санкциями к клубу со стороны УЕФА", - приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.