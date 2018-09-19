Тренер турецкой команды назвал матч против "Краснодара" историческим событием

Главный тренер "Акхисара" Джем Кавчак заявил, что матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" станет важнейшим событием в истории турецкого клуба.

– Матч группового этапа Лиги Европы станет историческим событием для всего футбольного клуба "Акхисар", – цитирует ТАСС Кавчака. – Мы впервые будем играть в еврокубковом турнире, встретиться с клубом, который в последние годы является постоянным участником данного турнира, для нас огромная честь. Мы хорошо изучили соперника, нашли его слабые стороны и постараемся сыграть в этом направлении. Мы верим, что завтра мы сможем одержать победу.

Мы прекрасно понимаем, что в завтрашнем матче фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрприз и даже выигрывали трофеи. Главное – бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего оппонента, тогда все получится.

"Акхисар" – "Краснодар": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)