23:20 29 ноября | Футбол — Лига Европы

Тренер "Копенгагена" покинул пресс-конференцию, не дождавшись вопросов

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Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен ушел с пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" (0:1) и не ответил ни на один вопрос. Когда норвежец сел на свое место, пресс-атташе команды спросил у журналистов, есть ли вопросов. Через несколько секунд после молчания в зале Сольбаккен встал и быстрым шагом ушел в подтрибунные помещения. (Гоша Чернов)

"Зенит" с 11 очками лидирует в своей группе Лиги Европы. "Копенгаген" с пятью баллами остается на третьей позиции. Российская команда вышла в плей-офф турнира после этой победы.

Зенит - Копенгаген

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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