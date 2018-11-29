Тренер "Копенгагена" покинул пресс-конференцию, не дождавшись вопросов

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен ушел с пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" (0:1) и не ответил ни на один вопрос. Когда норвежец сел на свое место, пресс-атташе команды спросил у журналистов, есть ли вопросов. Через несколько секунд после молчания в зале Сольбаккен встал и быстрым шагом ушел в подтрибунные помещения. (Гоша Чернов)

"Зенит" с 11 очками лидирует в своей группе Лиги Европы. "Копенгаген" с пятью баллами остается на третьей позиции. Российская команда вышла в плей-офф турнира после этой победы.