Тренер "Акхисара" разнес Селезнева, назвав его 12-м игроком "Краснодара"

Главный тренер "Акхисара" Джем Кавчак жестко раскритиковал форварда команды Евгения Селезнева после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" (0:1). Украинец провел на поле все 90 минут.

- Не хотелось бы быть слишком резким, но сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника, - цитирует ТАСС Кавчака. - На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится.

Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией, и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и возможно потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем данный матч и причины его низкого качества игры.

Если говорить о встрече в целом, то в первом тайме нам не хватило уверенности. Пропустили необязательный гол в ближний угол, но это футбол. Иногда одного момента хватает, чтобы выиграть матч. Во втором тайме мы хорошо атаковали, почувствовали импульс поддержки болельщиков, но подвела реализация.

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