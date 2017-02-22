Томаш Пожар: "Потенциальный уход Дочкала – неприятный момент"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что не будет менять схему 4-4-2. В первой игре "Ростов" разгромил своего соперника со счетом 4:0.

– Как прокомментируете отъезд Дочкала в Китай?

– Сейчас можно сказать только то, что клуб разрешил Дочкалу вести переговоры. Его потенциальный уход – весьма неприятный момент: это лучший игрок и лидер.

– Это влияет на шансы вернуть чемпионский титул?

– Это удар по нам в чемпионате. Он действительно очень сильный футболист по меркам чемпионата Чехии. Будем пытаться его заменить, возможно, будем менять игровую систему. Но это никак не меняет наши цели в чемпионате – мы будем стремиться победить в каждом матче.

– Как именно вы будете менять систему?

– Те футболисты, что у нас сейчас есть, имеют свои качества, и к этому придется адаптироваться. Пока не могу сказать более точно.

– Вы вернетесь к 4-4-2?

– По поводу схемы должны еще раз все взвесить, мы долго наигрывали нынешнюю схему, чтобы вдруг сразу ее менять.

– Кто завтра заменит Дочкала и Конате?

– Проработаны несколько вариантов, представление об этом у нас есть.

– А кто будет разыгрывающим вместо Дочкала в перспективе?

– Есть несколько вариантов – молодой Чернак, Нестор, может, Вацлав Кадлец, когда выздоровеет. Возможно, пересмотреть придется немного расстановку.

– А Росицки?

– С удовольствием бы дал ответ на этот вовпрос, но он по-прежнему нездоров, и не знаю, сколько это еще продлится.

– Собираетесь искать замену Дочкалу?

– Не хотим сейчас приводить нового футболиста в команду. Есть наигранный состав. Мы рассчитывали состав на два турнира, и раз теперь наши перспективы в Лиге Европы сомнительны, на чемпионат Чехии имеющегося состава нам хватит. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)