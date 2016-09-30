Тарас Степаненко: "Брага" не знала, как атаковать позиционно"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко отметил, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Брагой" (2:0) его команде удалось поставить соперника в тупик. Причем почти весь второй тайм "горняки" играли в меньшинстве.

-Удаление Фреда? Показалось, что бразилец дотронулся до соперника…. Понятно, что после удаления было тяжело. Но, слава Богу, забили второй… – цитирует официальный сайт "Футбол 1" Степаненко. – И "Брага" ничего не создала. Они, такое ощущение, не знали, как позиционно атаковать, до этого старались играть на контратаках. Для них стало сюрпризом, что мы отошли назад и нужно было взломать два эшелона обороны. У них не особо это получилось.