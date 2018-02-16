14:42 | Футбол — Лига Европы

Столе Сольбаккен: "Атлетико" показал, почему у него больше очков, чем у "Реала"


Главный тренер "Копенгагена"  Столе Сольбаккен считает, что его команда по делу проиграла "Атлетико" (1:4) дома в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Он намекнул, что "матрасники" справедливо опережают "Реал" в чемпионате Испании.

– Это одна из лучших команд, с которыми мы встречались, – цитирует AS Сольбаккена. – Все работают, никто не расслабляется. "Атлетико" показал, почему у него в чемпионате на десять очков больше, чем у соседа по городу. Мы не должны были ошибаться в таком матче. Но совершили несколько осечек.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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