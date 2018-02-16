Столе Сольбаккен: "Атлетико" показал, почему у него больше очков, чем у "Реала"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен считает, что его команда по делу проиграла "Атлетико" (1:4) дома в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Он намекнул, что "матрасники" справедливо опережают "Реал" в чемпионате Испании.

– Это одна из лучших команд, с которыми мы встречались, – цитирует AS Сольбаккена. – Все работают, никто не расслабляется. "Атлетико" показал, почему у него в чемпионате на десять очков больше, чем у соседа по городу. Мы не должны были ошибаться в таком матче. Но совершили несколько осечек.