Стефан Эль-Шаарави: "Хочу добавить тренеру головной боли при выборе основного состава"

Полузащитник "Ромы" Стефан Эль-Шаарави надеется, что со временем будет чаще играть полные матчи. В этом сезоне 23-летний итальянец всего лишь один раз отыграл от стартового до финального свистка.

- С точки зрения самочувствия и формы все очень позитивно, - цитирует Football Italia Эль-Шаарави. - На старте сезона Лучано Спаллетти сделал свой выбор, поэтому нормально, что мне приходится бороться за место в составе. Я тренируюсь хорошо и продолжаю показывать то, что могу играть в "старте". Мне нужно быть более эффективным, а также улучшить игру левой ногой. Думаю, что для любого игрока доверие и стабильность имеют решающее значение. Главное для меня - хорошо тренироваться и добавлять тренеру головной боли при выборе основного состава.