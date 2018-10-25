Стало известно, сколько заработали российские клубы в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы

Стали известны доходы российских клубов от участия в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы. "Зенит" заработал 8 674 405 евро, "Локомотив" - 8 445 269, ЦСКА - 2 951 797, "Спартак" - 639 271, информирует официальный сайт УЕФА.

"Зенит" получил 2 600 000 евро за участие в групповом этапе, 2 760 000 - за успешное выступление, 2 064 405 от телетрансляций, 500 000 - за игру в 1/16 финала, 750 000 - за 1/8 финала.

"Локомотив" получил 2 600 000 евро за участие в групповом этапе, 2 064 000 - за успешное выступление, 2 531 269 от телетрансляций, 500 000 - за игру в 1/16 финала, 750 000 - за 1/8 финала.

ЦСКА получил 701 797 евро от телетрансляций, 500 000 - за игру в 1/16 финала, 750 000 - за 1/8 финала, 1 000 000 - за 1/4.

"Спартак" получил 139 271 евро от телетрансляций, 500 000 - за игру в 1/16 финала.

ЦСКА дошел до 1/4 финала этого турнира, "Зенит" и "Локомотив" вылетели в 1/8 финала, а "Спартак" - в 1/16.

Всего клубы-участники Лиги Европы-2017/18 заработали 428 183 000.

Отметим, что наибольшее количество денег заработал "Арсенал". Клуб из Лондона получил 37 779 447 евро.

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