"Спортинг", киевское "Динамо" и "Виктория" прошли в 1/8 финала Лиги Европы

"Спортинг" сыграл вничью с "Астаной" (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей португальский клуб проходит в следующую стадию турнира.
В другой встрече киевское "Динамо" сыграло вничью с АЕК (0:0), однако прошло в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде в первой встрече (1:1). "Виктория" обыграла "Партизан" со счетом 2:0 и выбила сербский клуб из розыгрыша турнира.
Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
"Спортинг" (Португалия) – "Астана" (Казахстан) – 3:3 (1:1)
Голы: Дост, 3 (1:0). Томасов, 37 (1:1). Фернандеш, 53 (2:1). Фернандеш, 63 (3:1). Твумаси, 80 (3:2). Шомко, 90+4 (3:3).
"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау, Ристовски, Пинту, Батталья, Фернандеш, Рубен Рибейру (Акунья, 46), Пальинья (Леан, 74), Руис (Виллиам Карвалью, 60), Дост.
"Астана": Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 60), Томасов, Твумаси (Муртазаев, 87), Деспотович (Щеткин, 67).
Предупреждение: Кляйнхайслер, 59.
Судья: Богнар (Венгрия).
22 февраля. Лиссабон. Стадион "Jose Alvalade".
Первый матч: 3:1
"Динамо" (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0
"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Шепелев (Беседин, 76), Мораес (Шапаренко, 90+3), Гонсалес.
АЕК: Баркас, Чигринский, Галу, Бакакис, Лампропулос, Шоджаеи, Симоэш, Яланопулос (Айдаревич, 80), Христодулопулос (Якумакис, 74), Араухо, Бакасетас (Клонаридис, 70).
Предупреждения: Симоэш, 19. Яланопулос, 29. Галу, 59. Шоджаеи, 80. Чигринский, 90. Араухо, 90+2. Мораес, 90+3.
Судья: Юг (Словения).
22 февраля. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".
Первый матч: 1:1
"Виктория" (Чехия) – "Партизан" (Сербия) – 2:0 (0:0)
Голы: Крменчик, 67 (1:0). Чермак, 90+4 (2:0).
"Виктория": Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Чермак, 87), Земан (Петржела, 72), Хоржава, Копиц, Хрошовски, Крменчик (Хоры, 84).
"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Остоич, Н.Милетич, Урошевич, Тошич, Евтович (Ожегович, 65), Пантич, Зджелар, Янкович (Сума, 78), Тавамба.
Предупреждения: Пантич, 73. Тошич, 88.
Судья: Кехлет (Дания).
22 февраля. Пльзень. Стадион "Doosan Arena".
Первый матч: 1:1
эдпитер
Dymanomashina можно и Динамо)))Жаль,не дадут)))
23:13 22 февраля
Dymanomashina
Окей, молодцы, дайте нашим в 1/8 финала Спортинг и Плзень. Ну, и один "Милан", раз без этого никак)
23:01 22 февраля