"Спортинг", киевское "Динамо" и "Виктория" прошли в 1/8 финала Лиги Европы

"Спортинг" сыграл вничью с "Астаной" (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей португальский клуб проходит в следующую стадию турнира.

В другой встрече киевское "Динамо" сыграло вничью с АЕК (0:0), однако прошло в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезде в первой встрече (1:1). "Виктория" обыграла "Партизан" со счетом 2:0 и выбила сербский клуб из розыгрыша турнира.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

"Спортинг" (Португалия) – "Астана" (Казахстан) – 3:3 (1:1)

Голы: Дост, 3 (1:0). Томасов, 37 (1:1). Фернандеш, 53 (2:1). Фернандеш, 63 (3:1). Твумаси, 80 (3:2). Шомко, 90+4 (3:3).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау, Ристовски, Пинту, Батталья, Фернандеш, Рубен Рибейру (Акунья, 46), Пальинья (Леан, 74), Руис (Виллиам Карвалью, 60), Дост.

"Астана": Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 60), Томасов, Твумаси (Муртазаев, 87), Деспотович (Щеткин, 67).

Предупреждение: Кляйнхайслер, 59.

Судья: Богнар (Венгрия).

22 февраля. Лиссабон. Стадион "Jose Alvalade".

Первый матч: 3:1

"Динамо" (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0

"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Шепелев (Беседин, 76), Мораес (Шапаренко, 90+3), Гонсалес.

АЕК: Баркас, Чигринский, Галу, Бакакис, Лампропулос, Шоджаеи, Симоэш, Яланопулос (Айдаревич, 80), Христодулопулос (Якумакис, 74), Араухо, Бакасетас (Клонаридис, 70).

Предупреждения: Симоэш, 19. Яланопулос, 29. Галу, 59. Шоджаеи, 80. Чигринский, 90. Араухо, 90+2. Мораес, 90+3.

Судья: Юг (Словения).

22 февраля. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч: 1:1

"Виктория" (Чехия) – "Партизан" (Сербия) – 2:0 (0:0)

Голы: Крменчик, 67 (1:0). Чермак, 90+4 (2:0).

"Виктория": Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Чермак, 87), Земан (Петржела, 72), Хоржава, Копиц, Хрошовски, Крменчик (Хоры, 84).

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Остоич, Н.Милетич, Урошевич, Тошич, Евтович (Ожегович, 65), Пантич, Зджелар, Янкович (Сума, 78), Тавамба.

Предупреждения: Пантич, 73. Тошич, 88.

Судья: Кехлет (Дания).

22 февраля. Пльзень. Стадион "Doosan Arena".

Первый матч: 1:1