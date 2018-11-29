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"Спартак" выиграл бы 3:0, если бы никакая дрянь не выбегала на поле". Шмурнов - о матче против "Рапида"

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Известный комментатор Александр Шмурнов заявил, что "Спартак" мог бы выиграть у "Рапида" с крупным счетом, если бы на стадион пришло 40 тысяч зрителей, а также никто не выбегал на футбольное поле. Красно-белые проиграли австрийскому клубу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2), а на капитана команды Дениса Глушакова напал фанат.

Если бы сегодня на стадионе было бы 40 тысяч и никакая дрянь не выбегала на поле, Спартак выиграл бы 3:0. Абсолютно в этом уверен! - написал Шмурнов в своем Твиттере.

"Спартак" занимает третье место в группе G, имея в активе 5 очков.

Спартак - Рапид В

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