"Спартак" сыграет с "Рапидом" в красной форме

Полевые игроки "Спартака" выйдут на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" в красной форме. Голкипер красно-белых сыграет в желтых цветах.

Соперник московской команды, венский "Рапид", выступит в бело-зеленом комплекте. Вратарь - в синей форме.

Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет в четверг, 20 сентября, в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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