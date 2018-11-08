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"Спартак" – "Рейнджерс": почему хорваты не назначили пенальти?

52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс". 52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс". 52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс". 52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
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На 52-й минуте матча 4-го тура Лиги Европы "Спартак""Рейнджерс" ошибся судья Иван Бебек, не назначивший пенальти в ворота шотландской команды.

52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".

Рефери не заметил, что Никола Катич наступил Ивелину Попову на левый голеностоп. Ошибку арбитра не исправили ни первый дополнительный ассистент Марио Зебец, ни первый судья-помощник Томислав Петрович. (Александр Бобров)

52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".
Спартак – Рейнджерс

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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