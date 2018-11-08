"Спартак" – "Рейнджерс": почему хорваты не назначили пенальти?

На 52-й минуте матча 4-го тура Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" ошибся судья Иван Бебек, не назначивший пенальти в ворота шотландской команды.

52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".

52-я минута матча "Спартак" - "Рейнджерс".

Рефери не заметил, что Никола Катич наступил Ивелину Попову на левый голеностоп. Ошибку арбитра не исправили ни первый дополнительный ассистент Марио Зебец, ни первый судья-помощник Томислав Петрович. (Александр Бобров)​