"Спартак" не будет наказан за присутствие болельщиков на матче с "Рапидом"

"Спартак" не будет наказан за присутствие своих болельщиков на гостевом секторе во время матча Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Об этом сообщил работавший на матче делегат УЕФА. По его словам, болельщики красно-белых сами приобрели билеты на эту встречу.

Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18. В середине первого тайма принимающая сторона открыла гостевой сектор и пригласила туда болельщиков "Спартака".

- У "Спартака" не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч, - цитирует ТАСС делегата. - Болельщики "Спартака" сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия.

Перед игрой мы договорились, если на стадионе будут замечены болельщики "Спартака", мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности. На игре было около 200 болельщиков "Спартака", когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить.