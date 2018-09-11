12:17 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" дозаявил Максименко на матчи Лиги Европы

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"Спартак" в Твиттере огласил список B из заявки команды на матчи Лиги Европы. В него вошли 6 игроков, среди которых основной вратарь красно-белых Александр Максименко в сезоне-2018/19.

Полностью список выглядит следующим образом: Александр Максименко, Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий и Данил Полубояринов.

Соперниками "Спартака" по группе G второго по значимости еврокубка станут испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

Первый матч красно-белые проведут 20 сентября в Вене против "Рапида".

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