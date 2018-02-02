"Спартак" дозаявил Ханни на матчи Лиги Европы, Джикия - вне заявки

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Спартака" на матчи Лиги Европы. Красно-белые, которые в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют с "Атлетиком", включили в состав полузащитников Игоря Леонтьева и Софьяна Ханни. Из заявки команды Массимо Карреры были исключены защитник Георгий Джикия, получивший тяжелую травму во время сборов, и полузащитник Артем Самсонов, перешедший в "СКА-Хабаровск".

"Атлетик", в свою очередь, дозаявил защитника Унаи Бильбао. Из перечня игроков на матчи Лиги Европы были исключены игроки обороны Энеко Боведа и Эмерик Ляпорт.

Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Атлетиком" состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча будет сыграна 22 ферваля в Бильбао.