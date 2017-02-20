"Спарта" не боится принять 1000 болельщиков "Ростова" в День защитника Отечества

Руководитель пресс-службы "Спарты" Ондржей Касик сообщил, что клуб не боится принять тысячу болельщиков "Ростова" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля, когда россияне отмечают День защитника Отечества. В первом матче "Ростов" в четверг на своем поле разгромил чешскую команду со счетом 4:0.

– 1000 билетов для болельщиков "Ростова" – это не проблема, мы готовы их предоставить, – цитирует "Р-Спорт" Касика. – Вместимость стадиона более 18 тысяч, поэтому гостевой сектор будет достаточно большим и полностью готовым к матчу, со всеми удобствами и мерами безопасности.

Что касается мер безопасности, то мы всегда очень сосредоточенны, всегда начеку в этом вопросе. Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре, которая состоится в четверг. Благодаря опыту выступления в еврокубках у нас проверенная команда по обеспечению безопасности, так что, несмотря на то, что игра пройдет 23 февраля, в праздничный для россиян день, нас это не пугает.