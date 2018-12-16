11:14 | Футбол — Лига Европы

СМИ: Фанаты "Челси" привезли в Венгрию флаг с нацистским символом

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Группа фанатов "Челси" "Chelsea Headhunters" привезла в Венгрию флаг, содержащий нацистский символ - эмблему дивизии СС "Мертвая голова", сообщает The Guardian. В Будапеште" "синие" играли матч Лиги Европы против "Види" (2:2).

Как указывает источник, ссылаясь на данные клуба, указанная группировка не смогла попасть на стадион, и флаг можно было увидеть только в городе перед матчем. "Chelsea Headhunter" - скандально известная хулиганская группировка, которая была основана в 60-х годах прошлого века.

Сообщается, что в Венгрию прибыли около 40 членов "Headhunters" без билетов на игру. Ранее стало известно, что УЕФА может частично закрыть стадион "Челси" из-за того, что болельщики, которые были на матче в Будапеште, позволили себе антисемитские скандирования.

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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