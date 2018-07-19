"Слован" забил 9 голов молдавскому "Милсами" в двух матчах Лиги Европы

"Слован" разгромил "Милсами" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 5:0. В первой игре словацкий клуб победил 4:2 и по сумме двух игр прошел в следующий раунд.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Славия" (Болгария) - "Ильвес" (Финляндия) - 2:1 (1:0)

Голы: Иванов, 36 (1:0). Нубисси, 55 (1:1). Иванов, 56 (2:1).

Первый матч - 1:0

"Нымме Калью" (Эстония) - "Стьярнан" (Исландия) - 1:0 (0:0)

Гол: Тамм, 88.

Первый матч - 0:3

"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Раднички" (Сербия) - 0:1 (0:1)

Гол: Панков, 8.

Первый матч - 0:4

"Мольде" (Норвегия) - "Гленавон" (Северная Ирландия) - 5:1 (2:0)

Голы: Хуссейн, 28 - с пенальти (1:0). Хестад, 34 (2:0). Хестад, 59 (3:0). Форрен, 62 - в свои ворота (3:1). Хестад, 90 (4:1). Сарр, 90+4 (5:1).

Первый матч - 1:2

"Слован" (Словакия) - "Милсами" (Молдавия) - 5:0 (3:0)

Голы: Шпорар, 15 (1:0). Шпорар, 25 (2:0). Моха, 34 (3:0). Цмилянич, 52 (4:0). Моха, 77 (5:0).

Первый матч - 4:2