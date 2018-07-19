"Слован" забил 9 голов молдавскому "Милсами" в двух матчах Лиги Европы

"Слован" разгромил "Милсами" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 5:0. В первой игре словацкий клуб победил 4:2 и по сумме двух игр прошел в следующий раунд.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Славия" (Болгария) - "Ильвес" (Финляндия) - 2:1 (1:0)
Голы: Иванов, 36 (1:0). Нубисси, 55 (1:1). Иванов, 56 (2:1).
Первый матч - 1:0
"Нымме Калью" (Эстония) - "Стьярнан" (Исландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Тамм, 88.
Первый матч - 0:3
"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Раднички" (Сербия) - 0:1 (0:1)
Гол: Панков, 8.
Первый матч - 0:4
"Мольде" (Норвегия) - "Гленавон" (Северная Ирландия) - 5:1 (2:0)
Голы: Хуссейн, 28 - с пенальти (1:0). Хестад, 34 (2:0). Хестад, 59 (3:0). Форрен, 62 - в свои ворота (3:1). Хестад, 90 (4:1). Сарр, 90+4 (5:1).
Первый матч - 1:2
"Слован" (Словакия) - "Милсами" (Молдавия) - 5:0 (3:0)
Голы: Шпорар, 15 (1:0). Шпорар, 25 (2:0). Моха, 34 (3:0). Цмилянич, 52 (4:0). Моха, 77 (5:0).
Первый матч - 4:2
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-1/