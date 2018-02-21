21:26 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Скотт Браун: "Если "Селтик" пройдет "Зенит", это будет фантастика"

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Капитан "Селтика" Скотт Браун на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что выход в следущий раунд будет большим достижением для шотландцев. В первой встрече шотландцы победили со счетом 1:0.

- Если завтра мы победим - это будет грандиозно, просто фантастика! - сказал Браун. - Впереди сложный матч, но у нас крепкая команда, и мы верим в свои силы.

- У "Селтика" есть преимущество благодаря первой игре. Как вам кажется, это заставит "Зенит" раскрываться?

- Домашняя победа - это хороший задел, но преимущество минимально. "Зенит" - сильная команда, против которой непросто играть. Не знаю, удастся ли прорвать оборону соперника, но мы вдохновлены и ждем предстоящую игру с нетерпением. Хотим показать себя с лучшей стороны. (Егор БЫЧКОВ, Артем РЯБОВОЛ)

Матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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olon200

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21:54 21 февраля

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