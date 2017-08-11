Скаут "Утрехта": "Нам предстоит невыполнимая миссия в матчах с "Зенитом"

Скаут "Утрехта" Эверт Блеуминг отметил, что если смотреть на потенциал игроков "Зенита", то можно сказать, что голландскому клубу предстоит невыполнимая миссия в 4-м отборочном раунде плей-офф Лиги Европы. Он также добавил, что его команда будет верить в хороший результат.

Напомним, что первый матч между командами пройдет 16 августа в Голландии, ответный – 24 августа в России.

– Я видел матч "Зенита" против действующего чемпиона "Спартака", который они выиграли со счетом 5:1. Если смотреть на потенциал игроков "Зенита", можно сказать, что "Утрехту" предстоит невыполнимая миссия, – приводит Voetbal International слова Блеуминга. – Но красота футбола в том, что он непредсказуем. Для "Утрехта" противостояние с "Зенитом" будет полезным с точки зрения развития игроков. Мы верим в хороший результат.