"Шериф" выбил "Легию" из Лиги Европы, БАТЭ прошел "Александрию"

"Шериф" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Легией" - 0:0. В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1, в групповой турнир за счет гола на выезде прошли молдаване.

В еще одном поединке БАТЭ обыграл на выезде "Александрию" - 2:1. Дубль в этой игре на счету Мирко Иванича. Белорусская команда вышла в групповой турнир, первый матч завершился вничью - 1:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Шериф" (Молдавия) - "Легия" (Польша) - 0:0

Удаление: Паздан (Легия), 39.

Судья: Бебек (Хорватия).

24 августа. Тирасполь. Стадион "Sheriff".

Первый матч - 1:1.

"Александрия" (Украина) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 1:2 (1:0)

Голы: Грыцук, 34 - с пенальти (1:0). Иванич, 70 (1:1). Иванич, 73 (1:2).

Судья: Зелинка (Чехия).

24 августа. Александрия. Стадион "КСК Ника"

Первый матч - 1:1.