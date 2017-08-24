"Шериф" выбил "Легию" из Лиги Европы, БАТЭ прошел "Александрию"

"Шериф" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Легией" - 0:0. В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1, в групповой турнир за счет гола на выезде прошли молдаване.
В еще одном поединке БАТЭ обыграл на выезде "Александрию" - 2:1. Дубль в этой игре на счету Мирко Иванича. Белорусская команда вышла в групповой турнир, первый матч завершился вничью - 1:1.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Шериф" (Молдавия) - "Легия" (Польша) - 0:0
Удаление: Паздан (Легия), 39.
Судья: Бебек (Хорватия).
24 августа. Тирасполь. Стадион "Sheriff".
Первый матч - 1:1.
"Александрия" (Украина) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 1:2 (1:0)
Голы: Грыцук, 34 - с пенальти (1:0). Иванич, 70 (1:1). Иванич, 73 (1:2).
Судья: Зелинка (Чехия).
24 августа. Александрия. Стадион "КСК Ника"
Первый матч - 1:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/