Шамиль Газизов: "Уфа" перед матчами с "Домжале" уверена в себе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что его команде будет непросто в матчах второго раунда отборочного турнира Лиги Европы против "Домжале". Встречи между российским и словенским клубами пройдут 26 июля и 2 августа.

– Хотелось бы отметить, что соперник достаточно серьезный, кусачий и будет очень непросто, – цитирует ТАСС Газизова. – В то же время хотелось бы сказать, что мы подходим к матчу в очень хорошей форме и надеемся, что не только сможем успешно стартовать в Лиге Европы, но и будем приносить очки в копилку еврокоэффициентов для России. Мы уверены в себе, будем работать и стараться обыграть эту команду.

Сегодня мы запускаем продажу билетов, думаю, что через день-два станет ясно, будет аншлаг или нет. По крайней мере, мы в это верим, ведь получается так, что из российских клубов мы первыми стартуем на международной арене после завершившегося чемпионата мира. Постараемся поддержать боевой посыл сборной России, надеюсь, что болельщики нас активно в этом поддержат.

Напомним, "Уфа" получила право сыграть в Лиге Европы после того, как обладатель Кубка России "Тосно" из-за финансовых проблем прекращение своего состояния.