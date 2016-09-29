"Шахтер" обыграл "Брагу", "Гент" нанес поражение "Коньяспору"

Донецкий "Шахтер" переиграл португальскую "Брагу" в матче 2-го тур группового турнира Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:0. В параллельном матче группы Н "Гент" обыграл "Коньяспор".
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа Н
"Шахтер" (Украина) – "Брага" (Португалия) – 2:0 (1:0)
Голы: Степаненко, 5 (1:0). Коваленко, 56 (2:0).
Предупреждение: Фред, 25.
Удаление: Фред (Шахтер Д), 47.
Судья: Штилер (Германия).
29 сентября. Львов. Стадион "Арена Львов".
"Гент" (Бельгия) – "Коньяспор" (Турция) – 2:0 (2:0)
Голы: Сайеф, 17 (1:0). Нету, 33 (2:0).
Судья: Вод (Венгрия).
29 сентября. Гент. Стадион "Ghelamco Arena".