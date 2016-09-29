21:59 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Шахтер" обыграл "Брагу", "Гент" нанес поражение "Коньяспору"

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Донецкий "Шахтер" переиграл португальскую "Брагу" в матче 2-го тур группового турнира Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:0. В параллельном матче группы Н "Гент" обыграл "Коньяспор".

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа Н

"Шахтер" (Украина) – "Брага" (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: Степаненко, 5 (1:0). Коваленко, 56 (2:0).

Предупреждение: Фред, 25.

Удаление: Фред (Шахтер Д), 47.

Судья: Штилер (Германия).

29 сентября. Львов. Стадион "Арена Львов".

"Гент" (Бельгия) – "Коньяспор" (Турция) – 2:0 (2:0)

Голы: Сайеф, 17 (1:0). Нету, 33 (2:0).

Судья: Вод (Венгрия).

29 сентября. Гент. Стадион "Ghelamco Arena".

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