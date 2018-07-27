"Севилья" разгромила "Уйпешт" в квалификации Лиги Европы

"Севилья" одержала победу в матче с венгерским "Уйпештом" (4:0) во втором раунде квалификации Лиги Европы. В составе победителей отличились Хесус Навас, Виссам Бен Йеддер, Пабло Сарабия и Франко Васкес.

На 31-й минуте у гостей был удален Бранко Паулевич. Ответный матч состоится в Венгрии 2 августа.

Лига Европы

Второй квалификационный раунд

Первый матч

"Севилья" (Испания) - "Уйпешт" (Венгрия) - 4:0 (3:0)

Голы: Хесус Навас, 7 (1:0). Бен Йеддер, 32 - с пенальти (2:0). Сарабия, 44 (3:0). Васкес, 90+2 (4:0).

"Севилья" (Испания): Вацлик, Каррису, Пареха, Эскудеро, Арана (Борха Лассо, 77), Хесус Навас (Коршья, 58), Сарабия (Пехиньо, 69), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Нолито.

Предупреждение: Пареха, 62.

Удаление: Паулевич (Уйпешт), 31.

Судья: Трейманис (Латвия).

26 июля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".