"Севилья" разгромила "Уйпешт" в квалификации Лиги Европы

"Севилья" одержала победу в матче с венгерским "Уйпештом" (4:0) во втором раунде квалификации Лиги Европы. В составе победителей отличились Хесус Навас, Виссам Бен Йеддер, Пабло Сарабия и Франко Васкес.
На 31-й минуте у гостей был удален Бранко Паулевич. Ответный матч состоится в Венгрии 2 августа.
Лига Европы
Второй квалификационный раунд
Первый матч
"Севилья" (Испания) - "Уйпешт" (Венгрия) - 4:0 (3:0)
Голы: Хесус Навас, 7 (1:0). Бен Йеддер, 32 - с пенальти (2:0). Сарабия, 44 (3:0). Васкес, 90+2 (4:0).
"Севилья" (Испания): Вацлик, Каррису, Пареха, Эскудеро, Арана (Борха Лассо, 77), Хесус Навас (Коршья, 58), Сарабия (Пехиньо, 69), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Нолито.
Предупреждение: Пареха, 62.
Удаление: Паулевич (Уйпешт), 31.
Судья: Трейманис (Латвия).
26 июля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".