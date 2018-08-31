Сергей Веденеев - о жеребьевке Лиги Европы: "Копенгаген" и "Славия" примерно одного уровня с "Зенитом"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для команды Сергея Семака. Сине-бело-голубые попали в группу C к "Копенгагену", "Бордо" и "Славии".

- Не тяжелая и не легкая группа. Все эти соперники прошли через свои чемпионаты или пробились в основной турнир через стыки, - отметил Веденеев. - Поэтому легко не будет ни с кем. С "Бордо" все понятно без лишних слов, "Копенгаген" со "Славией" тоже крепкие команды, думаю, примерно одного уровня с "Зенитом".

- Петербуржцы обязаны выходить с первого места?

- У команды сейчас очень непростая ситуация. Не прибавилось новых игроков, много травм, неизвестно, когда вылечатся больные, в чемпионате России сейчас начнутся тяжелые матчи. Так что я не думаю, что "Зенит" обязан выходить. Он должен постараться хорошо сыграть, а там - как получится. (Игорь НОВИКОВ)