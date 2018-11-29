Сергей Семак: "Высока вероятность, что Маркизио сыграет с "Арсеналом" в основе"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Копенгагеном" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0) объяснил, почему полузащитник Клаудио Маркизио не сыграл с первых минут, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Почему не играл с первых минут Маркизио?

– Во-первых, этот состав хорошо сыграл с "Ростовом". Во-вторых, у Маркизио нехватка игровой практики. Он пропустил контрольную игру, какие-то матчи пришлось пропустить по состоянию здоровья. Но вероятность, что он сыграет в стартовом составе с "Арсеналом" есть, и она высока.

– "Зенит" гарантировал себе первое место. Какой состав вы повезете в Чехию на матч последнего тура?

– У нас еще впереди два матча чемпионата. Посмотрим. Может, кому-то дадим отдохнуть. Все вопросы о составе – после игр с "Арсеналом" и "Рубином".

– Есть ли у вас предпочтения по сопернику в 1/16?

– Пока не задумывались над этим. Сначала выдохнем, впереди у нас "Арсенал". К тому же от нас мало что зависит. Все дело в жребии. (Гоша Чернов)