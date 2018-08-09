Сергей Семак: "Трансферное окно еще открыто. Нужно понимать, какие позиции усилить"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" объяснил, почему играли многие футболисты, которых было трудно ожидать увидеть в основе.

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

– Почему такая ротация? Чем вы руководствовались?

– Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние... Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.

– Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем это связано?

– Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. И нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.

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