Сергей Семак: "Ошибки были у всех. Лунев – не исключение"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Славией" (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что никто из футболистов его команды не провел качественный матч, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Кого из игроков вы бы выделили?

– Редко отмечаю игроков. Сыграл неплохо, но пристально посмотрим позже. Вряд ли кто-то провел лучшую игру в карьере. Все примерно на одинаковом уровне.

– Ваш коллега из "Славии" отметил Лунева.

– Ошибки были у всех. Андрей – не исключение. Он может играть лучше. Не случайно его вызывают в сборную России. Хорошо, что тренер соперника выделил его. Всегда хорошо, когда противник хвалит. Я могу и его команду отметить, интересная игра для болельщиков.

– Почему Кузяев и Смольников остались в запасе? Это как-то связано с их ошибками в Махачкале?

– Не связано. Мы стараемся беречь игроков. Если есть возможности, то устраиваем ротацию состава. От Кузяева ждем более качественной игры, он остался в запасе по спортивному принципу. К тому же, Краневиттер хорошо сыграл в матче на Кубок и прилично выглядел во время тренировок.